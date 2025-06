Voedingscentrum: Een ijsje is lekker, maar water drinken is beter

Het wordt bloedheet en dat ligt het voor de hand wat vaker een ijsje uit de vriezer te halen. Is vast goed bij die hitte.

IJsjes worden vooral op warme dagen veel gegeten omdat ze koud en verfrissend aanvoelen in de mond. Volgens Maartje Boot van het Voedingscentrum zit deze verkoeling vooral tussen je oren: je lichaamstemperatuur daalt er niet echt van. Een ijsje is dus vooral een lekkere traktatie, maar biedt geen fysieke verkoeling.

Waarom is water drinken beter dan een ijsje?

Water is en blijft de allerbeste dorstlesser, zeker bij warm weer. Het helpt je lichaam gehydrateerd te blijven en ondersteunt het reguleren van je lichaamstemperatuur. Het Voedingscentrum adviseert om dagelijks zo’n 1,5 à 2 liter te drinken, vooral als het warm is en je meer zweet. Voldoende drinken is essentieel om je vochtbalans op peil te houden, terwijl een ijsje vooral suiker levert en nauwelijks bijdraagt aan je hydratatie[1].

Andere dranken en tips bij hitte