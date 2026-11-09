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Franse centrale bank: zeer veel onzekerheid economie door onrust

Economie
door anp
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PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse economie zou in het vierde kwartaal van dit jaar licht moeten groeien, maar er is wel "ongewoon" grote onzekerheid rond die voorspelling na de gewelddadige rellen van de afgelopen tijd en door de politieke onrust in het land. Dat meldt de Franse centrale bank.
In het derde kwartaal van dit jaar kromp de Franse economie nog onverwacht met 0,1 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Dit jaar heeft de tweede economie van de eurozone daarmee nog geen groei laten zien. De centrale bank denkt dat in het lopende kwartaal er "bescheiden" groei kan zijn. Volgens de bank nam de activiteit in het bedrijfsleven vorige maand toe en wordt ook voor november op verdere vooruitgang gerekend.
Maar bedrijfsleiders zeggen zich wel steeds meer zorgen te maken over de sociale, fiscale en politieke situatie. Zo is er ook grote onrust over de hoge Franse staatsschuld en het hoge begrotingstekort. "Het economische klimaat is zeer fragiel en onzeker", aldus de centrale bank.
De Franse centralebankpresident Emmanuel Moulin zei vorige week dat door de zwakke economische cijfers van de afgelopen tijd de groeiverwachting voor dit jaar waarschijnlijk verlaagd zal moeten worden. Vooralsnog staat die verwachting nog op een groei van 0,4 procent.
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