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Alleen Malta stemt nog niet in met EU-herziening tabaksaccijnzen

Economie
door anp
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BRUSSEL (ANP) - Op Malta na willen alle EU-lidstaten instemmen om meer en nieuwe tabaksproducten onder EU-richtlijnen voor accijnzen te laten vallen. Dat zei de Ierse minister van Financiën Simon Harris na afloop van overleg met EU-collega's in Brussel.
Voor een belastingherziening is instemming van alle 27 lidstaten nodig. "Het is jammer dat Malta nog niet zover is, maar ik hoop oprecht dat we - na wat reflectie en overleg - in december wel tot een akkoord kunnen komen", zei Harris. Malta is met name tegen het verhogen van de minimumaccijns.
Met de herziening moeten nieuwe tabaksproducten zoals vapes ook onder EU-richtlijnen vallen. Maar ook bijvoorbeeld nicotinezakjes, die populair zijn in de Scandinavische EU-lidstaten.
Zweden en Finland lijken nu ook overtuigd, maar er zou nog geen belastingtarief voor de zakjes zijn vastgesteld. Ze stemmen vooral in met "het principe" om het tabaksproduct onder de richtlijn te brengen, aldus Harris. Hij noemt dat alsnog "een stap voorwaarts".
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