Franse economie groeit sterker dan verwacht door voorraadopbouw

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse economie is in het tweede kwartaal sterker gegroeid dan alom werd verwacht. Bedrijven lijken in rap tempo bezig te zijn geweest met het uitbreiden van hun voorraden om zich beter in te dekken tegen hogere handelstarieven. Die voorraadopbouw heeft de zwakke binnenlandse vraag en de negatieve invloed van het handelsconflict gecompenseerd.

De op een na grootste economie van de eurozone nam met 0,3 procent in omvang toe. Economen rekenden volgens persbureau Bloomberg in doorsnee maar op een groei van 0,1 procent, net als in het eerste kwartaal. De opleving kwam volledig door de toegenomen voorraden, want de handel drukte het totaalcijfer naar beneden en de binnenlandse vraag leverde dit keer geen bijdrage aan de groei.

De Franse minister van Financiën Eric Lombard noemde het cijfer over het tweede kwartaal "goed nieuws". Hij voegde toe dat de recente handelsovereenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten bedrijven duidelijkheid zal geven om te investeren.