Sterk halfjaar voor Adidas, maar zorgen over VS-heffingen blijven

HERZOGENAURACH (ANP) - Adidas heeft een sterk financieel eerste halfjaar gedraaid, vooral door aanhoudende populariteit van zijn retrosneakers. De Duitse sportkledingfabrikant blijft voor de rest van het jaar echter voorzichtig door onzekerheid over Amerikaanse invoerheffingen.

"We weten nog steeds niet wat de definitieve invoertarieven in de VS zullen zijn. In het tweede kwartaal hebben we al een negatief effect ondervonden ter waarde van tientallen miljoenen euro's, en de meest recente signalen wijzen erop dat de kosten van onze producten voor de Amerikaanse markt in de rest van het jaar met maximaal 200 miljoen euro kunnen stijgen", zegt topman Bjørn Gulden in een toelichting.

Hij kan niet inschatten wat het indirecte effect op de consumentenvraag zal zijn, mochten de tarieven leiden tot een sterke inflatie. Toch had Gulden over de eerste jaarhelft geen klagen. De nettowinst verdubbelde ruimschoots tot 811 miljoen euro. De omzet groeide met 14 procent tot 6 miljard euro.