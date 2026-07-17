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Advocaat: Holleeder verruilt EBI voor minder strenge gevangenis

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 16:23
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DEN HAAG (ANP) - Willem Holleeder (68) wordt vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Zijn advocaat Chaimae Ihataren meldt vrijdag dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hiertoe heeft besloten.
Holleeder zit een levenslange celstraf uit voor zijn betrokkenheid bij een serie moorden. Hij zat al meer dan elf jaar in de strengst beveiligde gevangenis van Nederland. Begin deze maand oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) dat staatssecretaris Claudia van Bruggen een nieuw besluit moest nemen over de overplaatsing van Holleeder naar een lichter gevangenisregime. De vorige staatssecretaris, Arno Rutte, had Holleeders verblijf in de EBI in februari 2026 nog met een jaar verlengd.
Hij deed dit ondanks verschillende adviezen voor overplaatsing naar een minder zwaar gevangenisregime. De RSJ oordeelde over dit besluit dat het "onredelijk en onbillijk" was en dat "met minder ingrijpende middelen kan worden volstaan om het gevaar in te perken."
Holleeder wordt nu geplaatst op een Afdeling Intensief Toezicht. Het is niet bekend waar hij naartoe gaat en wanneer hij wordt overgeplaatst. Zijn advocaat is tevreden met het besluit. "In onze visie kon het niet anders."
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