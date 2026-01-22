Franse maker Assassin's Creed kent slechtste beursdag ooit

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse gamesontwikkelaar Ubisoft heeft donderdag op de beurs in Parijs zijn grootste koersdaling ooit laten zien. Nadat de maker van Assassin's Creed aankondigde dat het gameprojecten zou annuleren, studio's zou sluiten en zijn verwachtingen zou bijstellen, verloren de aandelen bijna 40 procent van hun waarde.

Sinds het bedrijf in 1996 naar de beurs ging, was zoiets nog niet voorgekomen. Gedurende de dag werd de handel in het aandeel zelfs korte tijd opgeschort om de forse koersdaling.

Het bedrijf kampt al jaren met financiële problemen en kondigde woensdag aan de ontwikkeling van zes videogames te annuleren en de release van zeven andere uit te stellen, als onderdeel van een ingrijpend reorganisatieplan. Ubisoft is al langer bezig met het schrappen van banen om de kosten te verlagen.

Kenners denken echter dat dit mogelijk niet voldoende is voor Ubisoft om de weg omhoog terug te vinden. "We zijn sceptisch dat de reorganisatie de langdurige problemen met inconsistente gameontwikkeling zal oplossen", aldus een analist van de firma TD Cowen.