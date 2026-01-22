Macron blijft 'uiterst waakzaam' op dreiging na Groenland-crisis

BRUSSEL (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron zegt "uiterst waakzaam" te blijven, ook nu de ergste crisis over Groenland voorbij lijkt te zijn. Dat zei hij voorafgaand aan overleg met de EU-leiders in Brussel. "We staan klaar om de middelen die tot onze beschikking staan ​​te gebruiken, mochten we opnieuw het doelwit van bedreigingen worden", zei hij.

Eerder dreigde de Amerikaanse president Donald Trump Groenland te annexeren en enkele Europese landen extra importtarieven op te leggen. Daar kwam hij woensdag op terug, maar toen was al een top met EU-leiders belegd. De EU zinde op een EU-antidwanginstrument ('handelsbazooka') om alle import van goederen, diensten en investeringen uit de VS te blokkeren, als tegenreactie.

"De situatie is nu stabiel en voorspelbaar, en dat is wat we willen", zei Macron. Hij denkt dat Europa respect kan afdwingen als het "eensgezind reageert" en kijkt naar de maatregelen die het tot zijn beschikking heeft.