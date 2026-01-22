Merz dankbaar dat Trump plan Groenland te annexeren laat varen

BRUSSEL (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is "zeer dankbaar" dat de Amerikaanse president Donald Trump zijn "oorspronkelijke plan om Groenland te annexeren heeft laten varen". Dat zei hij voorafgaand aan een ingelaste EU-top over de Groenland-kwestie. "En ik ben ook dankbaar dat hij heeft afgezien van het opleggen van extra tarieven op 1 februari", zei hij.

Volgens Merz is Trumps ommezwaai het "resultaat van gezamenlijke inspanningen met Europa en de Verenigde Staten om een weg voorwaarts te vinden in de moeilijke tijden". Ook prijst hij de rol van NAVO-leider Mark Rutte.

Ondanks deze goede uitkomst "zullen we de weerbaarheid van de Europese Unie moeten versterken", stelt Merz. "We zullen ons nauwgezetter moeten richten op alle delen van het Europese NAVO-gebied. We moeten ons eigen deel beter verdedigen, daarin heeft de Amerikaanse president gelijk."