Twee dingen die een liefhebbende partner nooit doet

Waarom belanden sommige mensen steeds weer in ongezonde relaties? Volgens psychologen begint het vaak in onze kindertijd. Zonder dat we het doorhebben, leren we van jongs af aan hoe liefde en communicatie ‘horen te werken’, meestal door te kijken naar onze ouders. Zelfs als zij veel ruzie maakten of afstandelijk waren, slaan we dat patroon op als normaal gedrag en nemen we het later zelf over.

Dat kan grote gevolgen hebben. Veel volwassenen herhalen schadelijke gewoontes zonder te begrijpen waarom ze dat doen. En als ze erop worden aangesproken, klinkt het al snel: “Zo doen koppels dat nu eenmaal” of: “Mijn ouders deden het ook en die zijn nog steeds samen.”

Twee van die aangeleerde patronen komen opvallend vaak voor en kunnen relaties diep beschadigen.

1. De silent treatment

Een van de meest voorkomende, maar ook meest pijnlijke vormen van relationele straf is de ‘silent treatment’. Hierbij weigert iemand te praten, negeert berichten of doet alsof de ander niet bestaat. Dat is iets anders dan even afstand nemen om af te koelen, het is veel meer bedoeld om de partner een schuldgevoel te bezorgen.

Vaak komt dit gedrag voort uit wat mensen als kind hebben gezien: ouders die elkaar negeren na een ruzie of die hun kind liefde onthouden als straf. Volgens onderzoek kan dit soort negeren fundamentele menselijke behoeften aantasten, zoals het gevoel van erbij horen, zelfvertrouwen en bestaanszekerheid.

Een liefdevolle partner zal daarentegen altijd communiceren over de behoefte aan ruimte en niet zomaar stil worden.

2. Kwetsbaarheid als wapen

Kwetsbaar zijn hoort bij liefde, maar het kan gevaarlijk worden wanneer je partner je openheid tegen je gebruikt. Denk aan iemand die je angsten of onzekerheden later belachelijk maakt of ze gebruikt in ruzies. Zulke reacties komen vaak van mensen die hebben geleerd dat emoties tonen zwakte is.

Onderzoek laat zien dat kwetsbaarheid op zichzelf al spanning oproept, laat staan als die wordt bespot. Dat ondermijnt het vertrouwen en zorgt dat iemand zich nog meer afsluit.

Een fijne partner doet het tegenovergestelde: die luistert zonder oordeel, stelt gerust en behandelt jouw openheid met respect. Want echte liefde straft nooit met stilte en gebruikt jouw kwetsbaarheid nooit als wapen.