Franse minister wil verlenging deadline handelsoverleg EU-VS

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse minister van Financiën Eric Lombard vindt dat er uitstel moet komen van de deadline van 9 juli bij de handelsgesprekken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Volgens hem zal extra tijd nodig zijn om tot een goede handelsdeal te komen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gewaarschuwd dat na die deadline hoge importheffingen op Europese goederen kunnen komen.

Lombard verklaarde tegen de krant La Tribune Dimanche dat een overeenkomst bereikt kan worden tussen Brussel en Washington, maar dat hij liever een goede deal heeft en dat dit extra tijd zal vergen. President Emmanuel Macron zei afgelopen week dat Frankrijk een snelle deal wil, maar dat die wel op eerlijke voorwaarden moet zijn.

Momenteel is het nog onduidelijk hoe dicht de EU en de VS zijn bij een overeenkomst. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent stelde eerder deze maand dat deadlines voor handelspartners opgeschoven kunnen worden als zij met goede bedoelingen onderhandelen met de VS.