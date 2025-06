Amsterdamse onderscheiding voor olympisch roeicoach Meenhorst

AMSTERDAM (ANP) - Olympisch roeicoach Eelco Meenhorst heeft zondag de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen. Hij kreeg de Amsterdamse onderscheiding van locoburgemeester Marjolein Moorman voor "de sleutelrol die hij speelde in de grote successen van het Amsterdamse roeiprogramma van TeamNL".

De Nederlandse roeiers veroverden tijdens de Olympische Spelen in Parijs vier keer goud, drie keer zilver en één keer brons. Eerder boekte Nederland onder meer successen tijdens de wereldkampioenschappen van 2022 en 2023. Het NOC*NSF riep hem zowel in 2023 als in 2024 uit tot Coach van het Jaar.

Volgens de gemeente wisten veel roeiers van de Amsterdamse studentenroeivereniging Okeanos de top te bereiken door de professionele aanpak van Meenhorst.

De Frans Banninck Cocqpenning gaat naar mensen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam.