Eerste helft deze week tropisch, daarna onweer en afkoeling

HOUTEN (ANP) - De eerste helft van deze week wordt het "tropisch zomerweer", aldus Weeronline. Vooral dinsdag en woensdag worden tropische temperaturen gehaald, met uitschieters tot 36 graden in het zuiden. In de loop van woensdag draait de wind en wordt koelere lucht aangevoerd. De weerdienst verwacht dat dit gepaard gaat met (onweers)buien. Vanaf donderdag is het met temperaturen tussen 21 en 26 graden een stuk frisser.

Behalve de temperatuur is ook de luchtvochtigheid hoog, waardoor het benauwd kan aanvoelen. Daarbij schijnt de zon de komende dagen met zonkracht 8, iets wat niet vaak gebeurt in ons land. Bij deze zonkracht kan een onbeschermde huid binnen 10 tot 15 minuten verbranden. Tussen 11.00 uur en 15.00 uur is de zon het krachtigst. Mogelijk wordt de nacht van dinsdag op woensdag een tropennacht. Dat is het geval als de minimumtemperatuur niet lager is dan 20 graden.