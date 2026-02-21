ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Franse president blij met uitspraak hof VS over Trumps heffingen

Economie
door anp
zaterdag, 21 februari 2026 om 12:09
anp210226067 1
PARIJS (ANP/AFP) - De uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof dat een deel van de importheffingen die president Donald Trump heeft opgelegd onwettig is, is volgens de Franse president Emmanuel Macron goed nieuws. Het toont volgens hem aan dat het goed is om in democratieën een tegenwicht te hebben tegen de macht.
"Het is niet slecht om een ​​Hooggerechtshof te hebben en daarmee een rechtsstaat," zei hij bij de opening van de jaarlijkse landbouwbeurs in Parijs.
Het Hooggerechtshof in Washington oordeelde dat Trump voor zijn buitenlandse beleid importheffingen heeft afgekondigd op basis van een economische noodwet uit 1977, maar die wet is daar niet voor bedoeld. Trump heeft zo met veel heffingen zijn bevoegdheden overschreden. Trump heeft boos gereageerd en nieuwe importheffingen aangekondigd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-429334819

Zoveel heeft Caroline van der Plas Nederland gekost

anp200226219 1

Melle van 't Wout vervangt De Laat in finale olympische aflossing

ANP-55006267

Signaal van Parkinson terug te vinden in je haar

anp200226120 1

CPB: hypotheekrenteaftrek wordt juist verhoogd

122223862_m

Waarom vrouwelijke psychopaten meestal niet ontdekt worden

39eae713be3a730bfab319ce5c115c40,fed4b38d

Hoe ALS Eric Dane sloopte

Loading