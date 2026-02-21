Franse president blij met uitspraak hof VS over Trumps heffingen

PARIJS (ANP/AFP) - De uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof dat een deel van de importheffingen die president Donald Trump heeft opgelegd onwettig is, is volgens de Franse president Emmanuel Macron goed nieuws. Het toont volgens hem aan dat het goed is om in democratieën een tegenwicht te hebben tegen de macht.

"Het is niet slecht om een ​​Hooggerechtshof te hebben en daarmee een rechtsstaat," zei hij bij de opening van de jaarlijkse landbouwbeurs in Parijs.

Het Hooggerechtshof in Washington oordeelde dat Trump voor zijn buitenlandse beleid importheffingen heeft afgekondigd op basis van een economische noodwet uit 1977, maar die wet is daar niet voor bedoeld. Trump heeft zo met veel heffingen zijn bevoegdheden overschreden. Trump heeft boos gereageerd en nieuwe importheffingen aangekondigd.