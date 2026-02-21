India en Brazilië sluiten deal over zeldzame grondstoffen

NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG/AFP) - India en Brazilië hebben afgesproken de samenwerking op het gebied van kritieke mineralen en zeldzame aardmetalen te versterken. Dat zei de Indiase premier Narendra Modi na gesprekken in New Delhi met de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva.

Brazilië heeft de op een na grootste reserves van kritieke mineralen ter wereld, die onder meer worden gebruikt in elektrische voertuigen, zonnepanelen en smartphones. India wil zijn afhankelijkheid van de belangrijkste exporteur China verminderen. Het land breidt daarom de binnenlandse productie uit en zoekt naar nieuwe leveranciers.

"De overeenkomst over kritieke materialen en zeldzame aardmetalen is een belangrijke stap richting het opbouwen van veerkrachtige toeleveringsketens", zei Modi. Centraal in de overeenkomst staat het uitbreiden van investeringen en het vergroten van de samenwerking.