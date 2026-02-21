ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

India en Brazilië sluiten deal over zeldzame grondstoffen

Economie
door anp
zaterdag, 21 februari 2026 om 12:07
anp210226066 1
NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG/AFP) - India en Brazilië hebben afgesproken de samenwerking op het gebied van kritieke mineralen en zeldzame aardmetalen te versterken. Dat zei de Indiase premier Narendra Modi na gesprekken in New Delhi met de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva.
Brazilië heeft de op een na grootste reserves van kritieke mineralen ter wereld, die onder meer worden gebruikt in elektrische voertuigen, zonnepanelen en smartphones. India wil zijn afhankelijkheid van de belangrijkste exporteur China verminderen. Het land breidt daarom de binnenlandse productie uit en zoekt naar nieuwe leveranciers.
"De overeenkomst over kritieke materialen en zeldzame aardmetalen is een belangrijke stap richting het opbouwen van veerkrachtige toeleveringsketens", zei Modi. Centraal in de overeenkomst staat het uitbreiden van investeringen en het vergroten van de samenwerking.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-429334819

Zoveel heeft Caroline van der Plas Nederland gekost

anp200226219 1

Melle van 't Wout vervangt De Laat in finale olympische aflossing

ANP-55006267

Signaal van Parkinson terug te vinden in je haar

anp200226120 1

CPB: hypotheekrenteaftrek wordt juist verhoogd

122223862_m

Waarom vrouwelijke psychopaten meestal niet ontdekt worden

39eae713be3a730bfab319ce5c115c40,fed4b38d

Hoe ALS Eric Dane sloopte

Loading