Slowakije dreigt noodstroom Oekraïne af te sluiten om olieruzie

Samenleving
door anp
zaterdag, 21 februari 2026 om 12:41
BRATISLAVA (ANP/RTR) - De Slowaakse premier Robert Fico dreigt de noodstroomvoorziening aan Oekraïne stop te zetten, als dat land de olieleveringen niet hervat. Hongarije en Slowakije zijn woedend omdat een Russische aanval de Droezjba-pijpleiding heeft beschadigd. Oekraïne zou sindsdien te weinig doen om de olieleveringen weer op gang te brengen.
De twee landen hebben de export van diesel aan Oekraïne al gestaakt. Vrijdag waarschuwde Hongarije nog de EU-lening ter waarde van 90 miljard euro te dwarsbomen totdat er weer olie door de pijpleiding vloeit.
In Oekraïne is sprake van de strengste winter in jaren, met dagelijks temperaturen onder het vriespunt. Rusland voert grootschalige aanvallen uit op de energie-infrastructuur, waardoor bewoners vaak zonder stroom en verwarming zitten.
De Droezjba-pijpleiding is vaker het doelwit van aanvallen, zowel van Rusland als Oekraïne. Door de leiding stroomt Russische olie naar Europa. Voor zowel Hongarije als Slowakije is het de voornaamste aanvoerlijn.
