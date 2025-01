DAVOS (ANP) - De Franse start-up Mistral AI werkt aan een beursgang en "is niet te koop", zegt topman Arthur Mensch in een gesprek met Bloomberg TV. Het bedrijf werd begin 2023 opgericht als Europese concurrent van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI door voormalige onderzoekers van Googles DeepMind en Meta Platforms.

Het bedrijf heeft een reeks AI-modellen uitgebracht. Mensch kondigde tijdens het World Economic Forum (WEF) in Davos aan dat Mistral een kantoor in Singapore opent om zich te richten op de Aziatische regio. Volgens de topman groeit het bedrijf in zowel Europa als de Verenigde Staten.

Veel investeerders zien Mistral als Europa's beste kans op een wereldwijde AI-speler. Vorig jaar haalde het bedrijf 600 miljoen euro op bij investeerders, waarmee het een waardering van 5,8 miljard euro bereikte. Mensch stelt dat Mistral AI-modellen goedkoper kan laten draaien dan concurrenten en zich zal richten op Europese bedrijven die zich zorgen maken over de verwerking van hun gegevens door bedrijven buiten de Europese Unie.