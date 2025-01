Cartograaf: Golf van Mexico blijft voorlopig op atlas en kaart

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse atlassen en kaarten worden naar verwachting voorlopig niet aangepast, nu Donald Trump de Golf van Mexico heeft omgedoopt tot Golf van Amerika. Dat vermoedt cartograaf Barend Köbben. "Aanpassen gebeurt alleen als de naam algemeen wordt geaccepteerd in Nederland. Als Trump zoveel invloed krijgt in de wereld als hij zegt, dan zou het kunnen zijn dat we het uiteindelijk zo gaan noemen."

Köbben is kaartenmaker en lid van de Commissie Anderstalige Namen van de Nederlandse Taalunie, die advies geeft over de schrijfwijze van geografische namen in Nederlandse atlassen en op kaarten. President Trump mag volgens hem zelf weten hoe hij de Golf van Mexico noemt, maar dat betekent niet dat andere landen dat overnemen. "In Mexico zullen ze gewoon de Golfo de México blijven zeggen."