Franse toezichthouder vindt bij meer webshops verboden sekspoppen

Economie
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 22:03
anp141125242 1
PARIJS (ANP/RTR) - Niet alleen de Chinese webwinkel Shein, maar ook andere onlineplatforms hebben illegale producten verkocht. Dat heeft de Franse consumententoezichthouder geconstateerd, nadat er pas al ophef was over op kinderen lijkende sekspoppen bij Shein. Die laatste ontliep ternauwernood een blokkade in Frankrijk omdat het bedrijf snel alle foute artikelen uit zijn assortiment verwijderde.
De waakhond DGCCRF meldde vrijdag dat AliExpress en Joom ook op kinderen lijkende sekspoppen hebben verkocht. Op Wish, Temu en eBay konden Fransen daarnaast wapens zoals boksbeugels en machetes kopen. DGCCRF ontdekte verder dat Wish, Temu en Amazon er niet in slaagden minderjarige kopers te weren van producten die alleen voor meerderjarigen zijn.
De toezichthouder heeft de informatie doorgespeeld naar openbare aanklagers. Frankrijk wil de kwestie ook in Brussel bespreken. De Franse overheid probeert e-commercepartijen van buiten de EU hard aan te pakken om lokale retailers te beschermen die zich bedreigd voelen door oneerlijke concurrentie.
