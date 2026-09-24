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Praten vrouwen echt meer dan mannen? Dit zegt nieuw onderzoek

Wetenschap
door Nina van der Linden
donderdag, 24 september 2026 om 12:58
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Vrouwen praten meer dan mannen. Het is zo’n hardnekkig cliché dat er zelfs een opvallend precies getal aan werd gehangen. Neuropsychiater Louann Brizendine schreef in haar populaire boek The Female Brain: "Een vrouw gebruikt ongeveer 20.000 woorden per dag, terwijl een man er ongeveer 7.000 uitspreekt.”
Probleem: voor die aantallen bestond geen empirisch bewijs. Toch werden ze jarenlang breed uitgemeten in de media. Twintig jaar geleden leek de boodschap daarmee duidelijk: vrouwen praten veel meer.
In 2007 kwam daar verandering in. Voor het eerst werd het dagelijkse aantal gesproken woorden systematisch gemeten. Dat gebeurde met een draagbare audiorecorder die meerdere keren per uur dertig seconden geluid opnam. De deelnemers wisten niet wanneer het apparaat opnam en konden hun gedrag daar dus niet op aanpassen.
Het verschil bleek verrassend klein. Vrouwen spraken gemiddeld 16.215 woorden per dag, mannen 15.669. Een verschil van slechts 546 woorden, dat statistisch niet significant was.
Later kwam er kritiek op die studie. Het aantal deelnemers zou te klein zijn geweest om het verschil goed te kunnen vaststellen en ook het onderzoeksontwerp kende zwakke punten.

Vrouwen dénken dat ze meer praten

Een studie uit 2025 pakte het daarom veel groter aan. Na uitsluitingen deden 2.197 mensen uit de Verenigde Staten, Zwitserland, Servië en Australië mee. In totaal werden 631.030 geluidsfragmenten geanalyseerd. De deelnemers moesten bovendien zelf aangeven hoe praatgraag ze zichzelf vonden. Opnieuw bleek het verschil tussen mannen en vrouwen beperkt. Vrouwen spraken gemiddeld ongeveer 1.000 woorden per dag meer.
Opvallend is wel hoe vrouwen zichzelf inschatten. Zij beoordeelden zichzelf als praatgrager dan mannen, terwijl dat verschil uit de daadwerkelijke metingen niet naar voren kwam.
Leeftijd leverde nog een opmerkelijk resultaat op: oudere mannen spraken iets meer woorden per dag dan oudere vrouwen.
Het hardnekkige cliché houdt daarmee vooral stand in ons hoofd. Vrouwen zien zichzelf gemiddeld als praatgrager dan mannen. Uit het gemeten dagelijkse aantal woorden blijkt dat verschil niet.
Bron: Psychology Today

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