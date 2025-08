Fraudehelpdesk krijgt meer meldingen, vooral valse telefoontjes

APELDOORN (ANP) - De Fraudehelpdesk heeft in de eerste helft van dit jaar veel meer fraudemeldingen binnengekregen. Valse telefoontjes waarbij mensen worden benaderd door nep-helpdesks zijn volgens de organisatie een "duidelijk groeiend probleem". Ook ziet de Fraudehelpdesk een flinke toename in het aantal meldingen over misleidende verkoop, bijvoorbeeld klusbedrijven die extreme tarieven vragen.

In de eerste zes maanden van 2025 ontving de organisatie iets meer dan 44.500 fraudemeldingen. Dat is bijna de helft meer dan in dezelfde maanden vorig jaar. Toen kwamen er 29.826 klachten binnen. Het aantal gedupeerden dat geld verloor, nam ook toe, naar bijna 6700. De totale financiële schade bleef volgens de Fraudehelpdesk ongeveer gelijk en bedroeg ruim 26,8 miljoen euro.

Helpdeskfraude werd het meest gemeld. De Fraudehelpdesk vindt de stijging van het aantal meldingen over misleidende verkooppraktijken opvallend. Dit waren er in de eerste jaarhelft van 2025 bijna 2400, tegen iets meer dan 800 een jaar eerder.