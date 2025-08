Bangladesh houdt verkiezingen in februari 2026

DHAKA (ANP/AFP) - De interim-leider van Bangladesh, Muhammad Yunus, zegt dat in februari 2026 parlementsverkiezingen worden gehouden. Het worden de eerste sinds de premier vorig jaar na massademonstraties werd verdreven.

Yunus, die in 2006 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, deed de aankondiging precies een jaar na de val van de regering. "Namens de interim-regering zal ik de voorzitter van de kiescommissie aanschrijven met het verzoek om voor de ramadan, in februari 2026, verkiezingen te organiseren", aldus Yunus. Hij leidt de waarnemende regering als hoofdadviseur en is van plan na de stembusgang af te treden.

Op 5 augustus 2024 sloeg toenmalig president Sheikh Hasina op de vlucht. Haar ambtswoning was bestormd na wekenlange demonstraties van studenten tegen hervormingen van het quotasysteem voor overheidsbanen. De 77-jarige Hasina, die vijftien jaar aan de macht was, verblijft sindsdien in India.