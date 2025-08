Hugo Boss gaat prijzen verhogen, deels door importheffingen

METZINGEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse modehuis Hugo Boss is van plan om wereldwijd de prijzen van zijn producten te verhogen, deels om de impact van de Amerikaanse importheffingen op te vangen. China is uitgezonderd van de prijsverhogingen. In het Aziatische land kampt het bedrijf met een zwakkere vraag van consumenten.

Het bedrijf zal gematigde prijsveranderingen doorvoeren bij de lentecollecties van volgend jaar, meldde financieel topman Yves Müller dinsdag. "Ik denk dat we erg bescheiden zijn geweest", zei hij, verwijzend naar "zeer gematigde" prijsverhogingen in de afgelopen jaren. "We richten ons echt op een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding."

Hugo Boss is volgens Müller minder afhankelijk van verkopen in de Verenigde Staten dan veel concurrenten. Het land is goed voor ongeveer 15 procent van de jaarlijkse omzet. Ongeveer de helft van de producten van het modeconcern bestemd voor de VS wordt in Europa gemaakt, met name in Turkije, waar een heffing van 15 procent gaat gelden.