Frauderende crypto-topman Bankman-Fried krijgt geen nieuw proces

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De veroordeelde oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, Sam Bankman-Fried, krijgt geen nieuw proces. Hij had daartoe een verzoek ingediend bij een Amerikaanse rechtbank vanwege nieuw bewijsmateriaal. De federale rechter wees het verzoek af.

Bankman-Fried werd in 2023 tot 25 jaar cel veroordeeld vanwege fraude rondom het omgevallen cryptoplatform. In een nieuw verzoekschrift wilde Bankman-Fried twee voormalige FTX-managers die eerder niet getuigden, alsnog oproepen. Zij zouden het verhaal over de financiële toestand van het bedrijf kunnen tegenspreken. Een van deze twee getuigen, die zelf ook al schuld bekende, werd veroordeeld tot 7,5 jaar gevangenisstraf.

Ook beweert Bankman-Fried in het verzoekschrift dat Nishad Singh zijn verhaal over de teloorgang van het bedrijf had veranderd na "dreigingen van de overheid". Singh was de belangrijkste getuige tijdens het eerste proces.

Het ongebruikelijke verzoek voor een nieuw proces staat los van een formeel beroep tegen zijn veroordeling. Daar buigen de rechters zich nog over.