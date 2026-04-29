KPN sluit weer tienduizenden huishoudens aan op glasvezelnetwerk

ROTTERDAM (ANP) - KPN heeft het afgelopen kwartaal tienduizenden huishoudens aangesloten op zijn netwerk voor glasvezel. In het eerste kwartaal heeft het telecombedrijf 86.000 huishoudens voorzien van een glasvezelaansluiting, meldt het bedrijf in zijn resultaten. Daarmee komt het totaalaantal, inclusief het samenwerkingsproject Glaspoort, waarin het telecombedrijf optrekt met pensioenfonds ABP, uit op bijna 5,9 miljoen.

Het telecombedrijf richt zich al langer op de uitrol van glasvezel. Eind vorig jaar hadden nog iets meer dan 5,8 miljoen huishoudens zo'n aansluiting voor sneller internet bij het telecombedrijf. Topman Joost Farwerck stelt dat KPN marktleider op het gebied van glasvezel in Nederland blijft.

De omzet van KPN kwam afgelopen kwartaal uit op bijna 1,5 miljard euro. Dat is 2,1 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 200 miljoen euro. Dat is een stijging van 19 procent.