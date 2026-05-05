FrieslandCampina speelt met 90 miljoen in op eiwitrijke trend

Economie
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 12:32
AMERSFOORT (ANP) - FrieslandCampina investeert de komende jaren 90 miljoen euro om mee te liften op het succes van eiwitrijke voeding en dranken. Het Nederlandse zuivelconcern moderniseert met het geld fabrieken in Bedum, Veghel en Workum om uit een bijproduct van kaas eiwitingrediënten te maken. Die eiwitten zijn bedoeld voor sportvoeding, kindervoeding en medische voeding.
Voor de eiwitproductie gebruikt FrieslandCampina wei, een vloeistof die ontstaat bij de productie van kaas. De ingrediënten die het bedrijf ervan maakt, komen in producten zoals eiwitrijke repen, dranken en yoghurt terecht. Naar verwachting zijn de investeringen in 2028 afgerond.
Wereldwijd groeit de populariteit van voedingsproducten met extra eiwitten. Die zijn bijvoorbeeld gericht op sportschoolgangers die eiwitshakes drinken of mensen die liever geen vlees eten. Eerder kondigde FrieslandCampina al de overname aan van een Amerikaanse producent van wei-eiwitten, Wisconsin Whey Protein. Ook investeerde het bedrijf in de verwerking van wei in Borculo.
