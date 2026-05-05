Opnieuw brandincident in Londen, nu bij voormalige synagoge

door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 12:36
LONDEN (ANP) - De Britse antiterreurpolitie stelt een onderzoek in naar brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen. "Dit incident volgt op een aantal brandstichtingen en pogingen tot brandstichting gericht tegen Joodse Londenaren in het noordwesten van de stad, en we zullen mogelijke verbanden onderzoeken zodra het onderzoek van start gaat", meldt een hoge politiemedewerker.
Het vuur woedde in stadsdeel Tower Hamlets. De schade bleef volgens de politie beperkt en voor zover bekend raakte niemand gewond. "Het gebouw dat doelwit was, functioneert al enkele jaren niet meer als synagoge, maar dat zal weinig troost bieden aan de Joodse gemeenschap", aldus een officiële verklaring.
De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. En eind vorige maand stak een man in Golders Green twee Joodse mannen neer. De autoriteiten zeggen dat de politie-inzet in Londen sindsdien flink is opgevoerd en dat onder meer gewapende agenten patrouilleren.
