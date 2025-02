FrieslandCampina verwacht dit jaar meer leden aan te trekken

AMERSFOORT (ANP) - FrieslandCampina denkt dit jaar per saldo meer melkveehouders aan zich te binden. Die verwachting heeft topman Jan Derck van Karnebeek dinsdag uitgesproken in een toelichting op de jaarresultaten. Over 2024 nam het aantal leden juist nog af. "We moeten de mouwen opstropen", zegt hij daarbij.

Het aantal melkveebedrijven dat lid is, nam vorig jaar af van 9417 in 2023 naar 9001. Deels komt dat omdat melkveehouders stoppen met hun bedrijf, nadat zij geen opvolging hebben gevonden. Ook stopten ondernemers met hun bedrijf door de vertrekregeling van FrieslandCampina. Die liep in 2023 af en de laatste van de boeren die hiervan gebruikmaakten, vertrokken per 1 januari vorig jaar. De instroom van nieuwe leden nam tegelijkertijd wel toe in 2024.

Ledenwerving begint volgens Van Karnebeek bij het bieden van een goede melkprijs. "Daarmee is de belangrijkste conditie goed ingevuld. En we moeten, in alle bescheidenheid, deur voor deur luisteren naar de aspirant-leden. Wat willen ze en wat kunnen we ze bieden?"