Vaticaan zegt verplichtingen van de paus voor komend weekend af

VATICAANSTAD (ANP) - Het Vaticaan heeft de verplichtingen van paus Franciscus voor dit weekend afgezegd. "Vanwege de gezondheidstoestand van de Heilige Vader" gaat een audiëntie op zaterdag niet door en neemt een aartsbisschop een mis op zondag over, staat in een verklaring.

In de nieuwste update van het Vaticaan staat geen nieuwe informatie over de gezondheidstoestand van de paus. Hij ligt sinds vrijdag in het Gemelli-ziekenhuis met een luchtweginfectie en moet sindsdien "volledige rust" houden, meldde het Vaticaan eerder. De 88-jarige kerkvorst kwakkelt al langer met zijn gezondheid.

Volgens de meest recente update heeft de paus geen koorts. "Zijn klinische toestand is stabiel", meldde het Vaticaan maandagavond. Eerder op de dag sprak zijn kantoor van "een complex klinisch beeld dat passende ziekenhuiszorg vergt".