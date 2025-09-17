ECONOMIE
Inflatie eurozone stabiel op 2 procent na bijstelling

Economie
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 11:40
anp170925101 1
LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in augustus uitgekomen op 2 procent, meldt Eurostat. Dat is iets lager dan de 2,1 procent in een voorlopige schatting van het Europese statistiekbureau begin deze maand. De stijging van de consumentenprijzen in het eurogebied blijft daarmee op het niveau van de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB).
De inflatie komt vooral door prijsstijgingen van voeding, alcohol en tabak. Die werden in augustus 3,2 procent duurder, na een stijging van 3,3 procent in juli. Diensten werden vorige maand 3,1 procent duurder, tegen een stijging van 3,2 procent in juli. De energieprijzen namen in augustus opnieuw af, maar daalden met 2 procent minder hard dan in juli (min 2,4 procent).
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder deze maand dat de Nederlandse inflatie op basis van de Europese rekenmethode in augustus iets is afgekoeld tot 2,4 procent. In juli was dat 2,5 procent.
