FT: Chinese eigenaar wil oudste bank van Luxemburg verkopen

LUXEMBURG (ANP) - De oudste bank van Luxemburg wordt in de verkoop gezet door de Chinese eigenaar. De Chinese investeerder Legend Holdings heeft een belang van 90 procent in Banque Internationale à Luxembourg (BIL) en volgens zakenkrant Financial Times kan met de verkoop daarvan een bedrag van 2,5 miljard euro gemoeid zijn.

BIL werd opgericht in 1856 en biedt diensten rond vermogensbeheer en zakelijk bankieren. Het beheerd vermogen van de private bank bedroeg eind vorig jaar ongeveer 50 miljard euro en de nettowinst was 210 miljoen euro. De Luxemburgse overheid bezit 10 procent van BIL.

Het in Hongkong genoteerde Legend Holdings nam de bank in 2017 over van een investeringsbedrijf uit Qatar voor 1,6 miljard euro. Zakenbank Goldman Sachs is ingeschakeld om de verkoop te begeleiden. Volgens Financial Times is er al interesse getoond door partijen uit Europa en het Midden-Oosten. BIL kan aantrekkelijk zijn voor banken die hun activiteiten op het gebied van vermogensbeheer willen versterken.