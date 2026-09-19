De hypotheekrente steeg deze week harder dan in 99% van alle weken sinds 2004. Het gemiddelde tarief voor tien jaar vast met NHG schoot met bijna 18 basispunten omhoog naar 4,38%, het hoogste niveau sinds november 2023, meldt De Hypotheekshop.

53 verhogingen in vijf dagen

Week 38 telde 53 renteverhogingen bij actieve hypotheekaanbieders. Sinds de start van deze reeks was alleen week 39 van 2022 zwaarder, met 64 verhogingen. Maar liefst 17 van de 40 actieve aanbieders verhoogden hun tarieven twee of zelfs drie keer.

Vanaf 14 september verhoogden iedere dag minstens negen geldverstrekkers hun rente, vijf opeenvolgende dagen lang. Het vorige record dateerde uit september 2022 en bedroeg vier dagen. Inclusief aangekondigde wijzigingen tot en met 21 september staat de teller voor 2026 op ruim 500 verhogingen, waarmee het jaar duidelijk uitsteekt boven 2023.

Alle vier de grootbanken, op dezelfde dag

Op 17 september verhoogden ABN AMRO, ING, Rabobank en ASN Bank hun hypotheekrente. Sinds het begin van de meting in 2015 was dat niet eerder voorgekomen. Twee weken eerder hielden de vier grootbanken hun tarieven nog gelijk terwijl kleinere partijen al verhoogden, schreven we eerder

Alleen de variabele hypotheekrente zit nog in de 3%. Alle vaste rentes liggen inmiddels boven de 4%.

Wat het je kost

Begin dit jaar lag het gemiddelde voor tien jaar vast met NHG nog op 3,84%. Per kwart procentpunt stijging kun je bij een hypotheek van €400.000 zo'n 3% minder lenen, ofwel circa €11.700, becijfert HomeFinance. Bij rentevaste perioden van vijf jaar en langer komen de hoogste tarieven inmiddels boven de 5% uit.

Waarom het zo snel gaat

De ECB verhoogde de rente in september voor de tweede keer dit jaar, naar 2,50%. De Nederlandse inflatie lag in juli op 3,1%, ruim boven het ECB-streefniveau van 2%. De kapitaalmarktrente steeg sterker dan de hypotheekrente volgde, waardoor geldverstrekkers nu met vertraging bijstellen.

Doorstroming wordt er niet makkelijker op

De rentestijging raakt niet alleen starters. Doorstromers zien hun financieringsruimte krimpen, juist nu het kabinet een speciale doorstroomhypotheek verkent om ouderen met overwaarde in beweging te krijgen ( waarover we eerder schreven ). De renteopslag op aflossingsvrije hypotheken is gestegen en bedraagt inmiddels gemiddeld 35 basispunten, wat het voor die groep extra duur maakt. Wat die aanscherping in de praktijk betekent, bespraken we eveneens

Hoe lang stijgt het nog?

Van Bruggen verwacht dat de stijgende trend de komende week aanhoudt, maar waarschijnlijk met kleinere verhogingen dan de afgelopen twee weken. Een herhaling van 2022, toen de rente met ruim 3 procentpunt opliep, verwacht De Hypotheekshop niet. Het verschil tussen aanbieders is groter dan de wekelijkse verhoging zelf: vergelijk breed en laat een renteaanbod vastleggen zolang het kan.

Vijf dagen op rij, 53 verhogingen, vier grootbanken tegelijk: voor wie dit najaar een huis wil kopen of verhuizen, is wachten duurder geworden dan handelen.