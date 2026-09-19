Waar houd je in Europa het meeste over? Nederland komt bedrogen uit

Een alleenstaande Nederlander zonder kinderen houdt netto bijna €37.000 per jaar over: één van de hoogste bedragen van Europa. Een Belg staat ruim een derde van zijn brutoloon af aan belasting en premies, en koopt er in de supermarkt tóch niet minder mee dan een Nederlander. De cijfers laten zien waar Nederland écht staat.

Wat een gemiddelde werknemer overhoudt

Een alleenstaande zonder kinderen met een gemiddeld loon houdt in Nederland netto ongeveer €36.800 per jaar over. Dat is fors boven het EU-gemiddelde van €26.929 en zet Nederland in de top vijf. Alleen Luxemburg (€54.260), Ierland (€44.263) en Denemarken (€41.981) zitten er duidelijk boven. Duitsland zakt ondanks zijn zware economie terug naar €31.000 netto, minder dan Nederland en zelfs onder België (€34.642).

Onderaan liggen de bedragen ver uit elkaar: Polen €16.163, Portugal €19.709, Italië €24.471 en Spanje €25.263 blijven allemaal onder het EU-gemiddelde.

Waar de fiscus het hardst toeslaat

De totale belasting- en premiedruk op arbeid, in OESO-taal de tax wedge, laat zien hoeveel van de arbeidskosten van een werkgever bij de overheid belandt. België is met 52,6 procent koploper. Duitsland (47,9%), Frankrijk (47,2%), Italië (47,1%) en Oostenrijk (47,0%) volgen op korte afstand.

Nederland komt er met 35,1 procent verrassend gunstig vanaf, vergelijkbaar met Ierland (35,2%) en zelfs onder Polen (34,7%). Van iedere brutoeuro loon houdt een gemiddelde Nederlander bijna 65 cent zelf.

De adder onder het gras: koopkracht

Meer netto op je rekening zegt weinig als de supermarkt duurder is. Eurostat kijkt daarom naar de AIC-index, de werkelijke consumptie per inwoner gecorrigeerd voor prijsverschillen. Nederland staat in 2024 op 120, twintig procent boven het EU-gemiddelde. Klinkt goed, maar Duitsland zit met 119 op vrijwel dezelfde hoogte, en Oostenrijk (114) en België (113) blijven dicht op de hielen. Zelfs Frankrijk (106) en Denemarken (105) doen niet dramatisch onder, ondanks hun hogere prijzen.

De klap valt in het zuiden: Italië 98, Spanje 91, Portugal 86 en Polen 85. Daar houd je minder over én kun je er per euro minder mee doen.

Wat dit voor Nederlanders betekent

Nederland scoort in netto-inkomen bovengemiddeld en in belastingdruk relatief laag, maar levert dat voordeel gedeeltelijk in door dure huur, boodschappen en energie. Een Belg met fors hogere belastingdruk en lager netto-inkomen komt in koopkracht slechts een paar procent onder Nederland uit. Duitsers houden minder over, maar consumeren in de praktijk vrijwel evenveel.

Voor wie overweegt te emigreren binnen de EU is dat een nuchter signaal: het netto-cijfer op je loonstrook zegt niet alles. De echte vraag is wat je er ter plekke voor terugkoopt.