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FT: defensiegiganten steken recordbedrag in militaire start-ups

Economie
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 10:00
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FARNBOROUGH (ANP) - De grootste defensiebedrijven van de wereld hebben dit jaar een recordbedrag geïnvesteerd in militaire start-ups, in een poging zich aan te passen aan het snel veranderende karakter van moderne oorlogsvoering. Dat schrijft de Financial Times (FT) op basis van gegevens van bedrijfsanalysebureau Dealroom.
Gevestigde defensiebedrijven met nauwe banden met westerse overheden en krijgsmachten, waaronder Lockheed Martin en BAE Systems, hebben dit jaar tot nu toe voor 4,1 miljard dollar meegedaan aan financieringsrondes. Daarbij verkrijgen startende bedrijven investeringen, meestal van durfkapitalisten en andere investeerders.
Grote wapenfabrikanten moeten steeds vaker concurreren met flexibele, op technologie gerichte concurrenten die willen profiteren van onder meer de toegenomen overheidsuitgaven aan defensie, schrijft de FT. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al voor bijna 40 miljard dollar aan kapitaal op, volgens cijfers van Dealroom.
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