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Zomercarnaval in Rotterdam rustig verlopen, wel aanhoudingen

Samenleving
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 10:15
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ROTTERDAM (ANP) - Het Zomercarnaval in Rotterdam is zaterdag wat de politie betreft rustig verlopen. Er waren her en der opstootjes waar de politie moest optreden, maar er deden zich geen grote incidenten voor, aldus de politie. Er zijn in totaal 29 mensen aangehouden, voor allerlei verschillende zaken.
Ook zijn wapens in beslag genomen, waaronder twee vuurwapens, twee nepvuurwapens en enkele messen.
Het was de 42e editie van het festijn dat "de culturele rijkdom van de stad en haar gemeenschappen" viert.
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