FT: EU en VS naderen handelsdeal met importheffing van 15 procent

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en de Verenigde Staten zijn dicht bij een handelsakkoord met een importheffing van 15 procent op Europese goederen. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times (FT) op basis van ingewijden. Bepaalde goederen, zoals vliegtuigen, sterkedrank en medische apparatuur, worden van heffingen vrijgesteld.

Volgens drie bronnen die spraken met de FT zou Brussel kunnen instemmen met de afspraken over de importheffing. Zo wordt namelijk voorkomen dat de VS vanaf 1 augustus een tarief van 30 procent invoert. Daar heeft Trump eerder mee gedreigd, mocht het voor die datum niet tot een deal komen. Een Amerikaanse ingewijde vertelde de FT dat de situatie nog wel kan veranderen.

Op dit moment betalen Europese exporteurs nog een heffing van 10 procent om goederen in te voeren in de VS. Ondertussen blijft de EU volgens de bronnen een pakket tegenmaatregelen voorbereiden, mocht een handelsovereenkomst uitblijven.