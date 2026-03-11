FT: EU overweegt Nederlander van Russische sanctielijst te halen

BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten overwegen de Nederlandse oliehandelaar Niels Troost van de sanctielijst te halen, meldt de Financial Times. Troost werd in december 2024 op de sanctielijst gezet omdat zijn bedrijf Paramount Energy and Commodities DMCC herhaaldelijk Russische olie boven de olieprijslimiet verhandelde.

Troost heeft daarom een inreisverbod voor de EU en zijn financiële tegoeden zijn bevroren. Zijn bedrijf is gevestigd in het Zwitserse Genève.

De lidstaten moeten voor zondag overeenstemming vinden over het verlengen van de sancties tegen individuen en bedrijven. Naast Troost wordt ook overwogen de Russische dochter van Nikolay Tokarev, topman van het Russische olie- en gasbedrijf Transneft, van de lijst te halen.

Troost en de Russin zouden als "niet politiek" worden beschouwd, aldus een EU-bron aan de krant. Ook zou het halen van de twee van de sanctielijst "de juridische deugdelijkheid van de sancties" versterken, aldus een andere EU-bron aan de FT.