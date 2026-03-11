Klassementsleider Ayuso valt en verlaat Parijs-Nice

UCHON (ANP) - Juan Ayuso is hard gevallen in de vierde etappe van Parijs-Nice. De Spaanse wielrenner was de leider in het algemeen klassement en heeft de rittenkoers verlaten.

De 195 kilometer lange etappe van Bourges naar Uchon verliep tot aan de val van Ayuso chaotisch. Door de wind was het peloton al vroeg op de dag uiteengebroken in verschillende waaiers. Daardoor rijden ook de nummers 2 en 3 van het algemeen klassement, Kévin Vauquelin en Oscar Onley, op achterstand.

Tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard rijdt voorin de wedstrijd, in een kopgroep met vier renners van Red Bull-Bora-hansgrohe. Onder hen de Nederlandse tweelingbroers Tim en Mick van Dijke.