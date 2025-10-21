FT: EU overweegt verbod op ethanol in handdesinfectie om risico's

BRUSSEL (ANP) - Brussel overweegt ethanol te classificeren als gevaarlijke stof die het risico op kanker verhoogt. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times (FT) op basis van een interne aanbeveling van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Als het zover komt, zou het gebruik van veel handdesinfectiemiddelen en schoonmaakmiddelen in ziekenhuizen worden verboden.

In de aanbeveling wordt ethanol volgens FT bestempeld als een giftige stof met een verhoogd risico op kanker en zwangerschapscomplicaties.

Volgens de zakenkrant komt een comité van het ECHA in november bijeen om te beslissen of ethanol daadwerkelijk als schadelijk voor mensen wordt geclassificeerd. Dat comité onderzoekt actieve biociden, middelen die schadelijke organismen bestrijden. Daarna wordt een aanbeveling gestuurd naar de Europese Commissie, die uiteindelijk een beslissing moet nemen.