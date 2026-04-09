ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aanpak van verwarde personen is te versnipperd, klaagt Kamer

door anp
donderdag, 09 april 2026 om 11:31
DEN HAAG (ANP) - De aanpak van mensen met verward en onbegrepen gedrag is te versnipperd, klagen partijen van links tot rechts in de Kamer. In een debat over dat onderwerp vragen ze donderdag om coördinatie, met name van de minister van Binnenlandse Zaken.
Al bijna twee jaar geleden kwam een parlementaire verkenning over verward gedrag tot dezelfde conclusie. "Men weet niet van elkaars initiatieven, de grote lijnen worden niet bewaakt en het ontbreekt aan overkoepelend beleid, financiering en verantwoording", stond daarin.
De politie kreeg vorig jaar bijna 170.000 meldingen over mensen met verward gedrag, een recordaantal. Partijen zijn het met elkaar eens dat de politie minder werk aan deze problemen moet hebben. BBB-Kamerlid Caroline van der Plas: "De politie is geen oppas."
Maar liefst vier bewindspersonen zijn naar het debat gekomen. "Dat laat de betrokkenheid zien", zei Hilde Wendel (VVD). "Maar het laat tegelijkertijd zien hoe versnipperd het is over de verschillende ministeries."
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading