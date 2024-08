FT: Google omzeilde regels om Instagram te promoten onder tieners

MOUNTAIN VIEW (ANP) - Google en Meta hebben in het geheim een overeenkomst gesloten om Instagram te promoten onder tieners op YouTube. Daarmee omzeilde Google, de eigenaar van YouTube, de eigen regels voor het adverteren richting minderjarigen. Daarover schrijft de Britse zakenkrant Financial Times (FT). Meta is het moederbedrijf van Instagram.

FT baseert zich op documenten in handen van de krant en gesprekken met ingewijden. Daaruit komt naar voren dat Google een marketingproject heeft ontworpen voor Meta. Dat project richtte zich op 13- tot 17-jarige YouTubegebruikers. Zij werden benaderd met advertenties voor Instagram. De groep gebruikers was in het advertentiesysteem van Google weliswaar aangeduid als 'onbekend', maar volgens FT wist Google dat het minderjarigen betrof.

Daarmee gaat het zoekmachinebedrijf in tegen de eigen regels. Die schrijven voor dat advertenties niet gericht mogen zijn op een minderjarige doelgroep. Google heeft bovendien richtlijnen tegen het omzeilen van deze regels.

De samenwerking tussen Meta en Google zou eind vorig jaar zijn gestart. Nadat FT contact had opgenomen met Google, zou het bedrijf een onderzoek zijn gestart naar de beschuldigingen. Volgens een van de bronnen die sprak met de krant is het project inmiddels stopgezet.