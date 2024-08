Sprinters uitgeschakeld in series 4x100 meter estafette op Spelen

SAINT-DENIS (ANP) - De Nederlandse sprinters van de 4x100 meter estafette zijn op de Olympische Spelen uitgeschakeld in de series. Een finaleplek was geen moment in beeld, want Onyema Adigida, Taymir Burnet, Nsikak Ekpo en Elvis Afrifa eindigden als achtste en laatste in de heat met een tijd van 38,48. De Amerikaanse sprintploeg plaatste zich met een tijd van 37,47 als snelste voor de eindstrijd op zaterdag.

De estafettemannen stuntten op de EK atletiek in Rome in juni nog met een zilveren medaille, maar olympische deelname bleef lang onzeker. Omdat de sprinters op de World Relays in mei geen rechtstreekse kwalificatie voor het olympisch toernooi in Parijs afdwongen, waren ze afhankelijk van hun plek op de wereldranglijst.

De hoop van de sprinters vervloog nadat Botswana bij de Afrikaanse kampioenschappen sneller had gelopen en de cruciale zestiende plaats op de wereldranglijst overnam van Nederland. Die tijd keurde de mondiale bond World Athletics niet goed, waardoor de 38,30 van het Oranje-viertal precies genoeg bleek om het zestiende en laatste estafetteticket te bemachtigen.

Churandy Martina (40) was mee met de ploeg naar Parijs, maar hij kwam op zijn zesde Olympische Spelen niet in actie.