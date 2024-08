Kabinet zwijgt over Nord Stream, maar steun Oekraïne staat

DEN HAAG (ANP) - Minister Ruben Brekelmans (Defensie) wil niet ingaan op de onthullingen dat Oekraïne achter het plan zat om de Nord Stream-pijpleiding op te blazen. De VVD-bewindsman wil het onderzoek van het Duitse Openbaar Ministerie afwachten. "Om daar nu op vooruit te lopen, dat vind ik speculaties." Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp sluit zich daarbij aan: "Ik ga niet speculeren."

"Ik vind dat we moeten staan voor de steun aan Oekraïne", zegt Brekelmans wel desgevraagd. Coalitiepartner PVV voert vanuit de Tweede Kamer de druk op. In Kamervragen vraagt de partij aan het kabinet of het ook vindt dat het "niet zonder gevolgen kan blijven als het gaat om de relatie van Nederland met Oekraïne" als inderdaad blijkt dat Oekraïne achter de aanslag op de Nord Stream-pijpleiding zit.

Maar ook Veldkamp blijft bij de steun aan Oekraïne. "Er is een grootschalige invasie gebeurd door Rusland van Oekraïne sinds 22 februari 2022. We weten allemaal door wie dat besloten is. Die invasie heeft vele, vele, vele duizenden slachtoffers gemaakt. Wij steunen Oekraïne in zijn strijd", zegt de NSC-bewindsman.

Europees arrestatiebevel

Bijna twee jaar geleden werd de pijpleiding tussen Duitsland en Rusland gesaboteerd. Duitse media meldden deze week dat er een Europees arrestatiebevel is uitgevaardigd tegen een Oekraïense verdachte. Ook twee andere Oekraïners worden verdacht. The Wall Street Journal meldde dat president Volodymyr Zelensky het plan aanvankelijk groen licht gaf, maar zijn goedkeuring later weer introk. Dat gebeurde naar verluidt na een bericht van de CIA, die weer op de hoogte werd gebracht door de Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD.

Oekraïne ontkent nog altijd en zegt dat Rusland er juist achter zat. Premier Dick Schoof zei voor de ministerraad ook al dat het kabinet de steun aan Oekraïne in stand houdt.