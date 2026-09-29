FT: Nederland en andere landen stellen EU begrotingsultimatum

BRUSSEL/DEN HAAG (ANP) - Nederland, Duitsland en vier andere landen hebben de EU een begrotingsultimatum gesteld. Dat schrijft de krant Financial Times, die een brief van de leiders van de landen heeft ingezien. Ze eisen dat uitgaven met "honderden miljarden" worden verlaagd, anders dreigen ze steun voor de zevenjarige begroting te onthouden.

Het ultimatum illustreert de verdeeldheid over waar de EU geld aan moet uitgeven. De begroting "moet fundamenteel worden hervormd. We moeten keuzes maken", citeert de krant uit de brief van de zes leiders. Die zouden zwaarder willen inzetten op defensie en innovatieve bedrijven. "Tenzij er honderden miljarden op de begroting worden bezuinigd, komt er dit jaar geen akkoord", verklaart een diplomaat uit een van de landen.

Naast Nederland en Duitsland hebben ook Finland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk de brief getekend. Uiteindelijk moeten alle lidstaten het eens worden over de begroting.