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Chatfunctie Veilig Thuis veel vaker gebruikt nu die 24/7 open is

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 7:26
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DEN HAAG (ANP) - Veilig Thuis heeft in augustus bijna 6500 chatgesprekken gevoerd. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van een maand eerder, toen de chat nog niet dag en nacht beschikbaar was voor mensen die hulp of advies zochten over huiselijk geweld en kindermishandeling. Inmiddels vinden meer gesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen plaats, meldt de organisatie.
Eerder was de chat alleen onder kantooruren bereikbaar. Bellen met Veilig Thuis was daarbuiten wel mogelijk, maar alleen voor situaties met acute onveiligheid, legt een woordvoerder van Veilig Thuis uit.
Chatten kan om elke reden, desnoods urenlang. "Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je 's nachts de buren hoort ruziën, of in bed ligt en nadenkt over een situatie die je eerder op de dag hebt gezien." Bovendien kunnen slachtoffers via de chat hulp zoeken zonder dat ze daarbij geluid maken.
Dat de chat van de hulporganisatie tegen huiselijk geweld 24/7 open is, werd mogelijk met een voorstel van JA21-Kamerlid Ingrid Coenradie. Ze wilde jaarlijks structureel 2,5 miljoen euro vrijmaken om de chatfunctie continu open te houden en kreeg daarvoor unaniem steun van de Tweede Kamer. Het bedrag is volgens de woordvoerder van Veilig Thuis genoeg, maar "het was puzzelen".
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