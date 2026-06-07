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FT: OpenAI plant ingrijpende vernieuwing van ChatGPT

Economie
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 9:20
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SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - OpenAI is van plan zijn chatbot ChatGPT ingrijpend te vernieuwen. Het Amerikaanse techbedrijf wil er een "superapp" van maken met programmeertools en zogenoemde AI-agents om de omzet te verhogen in aanloop naar een mogelijke beursgang, meldt zakenkrant Financial Times zondag op basis van ingewijden.
ChatGPT moet onder meer een vernieuwde interface krijgen. Daarbij zouden ook toepassingen zitten die gebruikers naar programmeertools en partnerdiensten zoals Canva en Booking.com leiden. Consumenten zouden de wijzigingen ergens komende weken al moeten merken.
De veranderingen weerspiegelen een groeiende overtuiging binnen OpenAI dat de toekomst van AI niet ligt in chatbots die vragen beantwoorden. "Chat is dood", citeert de krant een senior OpenAI-medewerker. Volgens Financial Times wordt ChatGPT steeds meer gezien als een, veelal gratis gebruikte, toegangspoort om mensen kennis te laten maken met andere producten, bijvoorbeeld om reizen te boeken en agenda's te organiseren.
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