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VS bezorgd om toegenomen spionage door Israël

Samenleving
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 9:23
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WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Defensie, ook wel Pentagon genoemd, ziet een toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Het heeft daarom het dreigingsniveau hiervoor opgeschroefd naar het hoogste niveau, schrijven meerdere Amerikaanse media. Israël zou onderhandelingen van de VS met Iran hebben geprobeerd af te luisteren.
Israël en de Verenigde Staten weten volgens The New York Times dat ze elkaar bespioneren, en tolereerden dit ook. Maar er zou volgens Amerikaanse functionarissen een grens zijn overschreden toen Israël recent onder meer probeerde Steve Witkoff af te luisteren, de belangrijkste onderhandelaar van president Donald Trump. Het land zou zo informatie proberen te verkrijgen over de Amerikaanse standpunten in de oorlog.
De landen zijn belangrijke bondgenoten in de oorlog tegen Iran. Een woordvoerder van de Israëlische ambassade meldt volgens NBC News in een persbericht dat het "volkomen onwaar" is dat Israël de VS bespioneert.
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