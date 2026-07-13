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FT: plan voor nieuwe haven in VAE om Straat van Hormuz te mijden

Economie
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 17:41
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FUJAIRAH (ANP) - Havenexploitant DP World heeft plannen voor een nieuwe haven aan de oostkust van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt de Financial Times. De haven in Fujairah moet ervoor zorgen dat scheepvaart niet door de Straat van Hormuz hoeft. Voor de grootste haven van het land in Jebel Ali is dat wel het geval.
DP World uit Dubai is volgens de FT in gesprek om een nieuwe haven en een nieuwe terminal te bouwen in de al bestaande haven in Fujairah.
De haven van Jebel Ali is een van de drukste zeehavens ter wereld. Volgens de FT was er 90 tot 95 procent minder activiteit nadat de Straat van Hormuz werd gesloten aan het begin van de oorlog in het Midden-Oosten.
Eerder kondigden de Verenigde Arabische Emiraten aan om de bouw van een nieuwe oliepijpleiding te versnellen. Het land wil op die manier de exportcapaciteit vanuit Fujairah verdubbelen om minder afhankelijk te zijn van de Straat van Hormuz.
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