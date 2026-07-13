Minister Rubio: ICC in Den Haag voert oorlog tegen ons land

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken bevestigt dat zijn land een grote campagne start om het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag aan te pakken. Hij zei in een videoboodschap dat "de ICC en vrienden van het hof een oorlog voeren tegen ons land" en daarbij de "zogenaamde internationale wetgeving" misbruiken.

Zijn ministerie noemt het hof in een verklaring een onaanvaardbare bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit. "Het claimt de bevoegdheid om Amerikaanse militairen en functionarissen die handelen in het nationaal belang van de VS te vervolgen en zelfs gevangen te zetten." De VS maken zelf geen deel uit van het hof en de regering-Trump heeft de druk op de instelling steeds verder opgevoerd.

Het ministerie van Rubio zegt dat nu alle diplomatieke middelen geoorloofd zijn om te zorgen dat Amerikanen niet worden aangepakt door het hof. Er kunnen nieuwe maatregelen komen tegen ICC-medewerkers en ook kan druk op landen worden uitgeoefend.