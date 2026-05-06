FT: Rheinmetall wil 12 miljard voor overnemen fregatorder Damen

DÜSSELDORF (ANP) - De fregatten die Duitsland bij het Nederlandse Damen heeft besteld worden mogelijk de helft duurder. De Duitse scheepsbouwer die het hoofdaannemerschap naar verwachting van het overvraagde Damen overneemt, vraagt volgens de Financial Times nog eens 12 miljard euro.

Duitsland wil de leiding over een van de grootste defensieprojecten uit de naoorlogse Duitse geschiedenis overdragen aan Duitse bedrijven. Het is ontevreden over de vertraging die de bouw van de fregatten in handen van Damen opliep. Scheepsbouwer NVL, die inmiddels deel uitmaakt van Rheinmetall, zou volgens Duitse media komende zomer hoofdaannemer worden. NVL zelf zei in maart al daarop te rekenen.

Rheinmetall heeft 12 miljard euro genoemd als prijs, meldt de FT. Dat komt volgens de Britse zakenkrant bovenop de 2 miljard die Damen en zijn onderaannemers in rekening brengen. Damen vroeg ooit 6 miljard euro voor de bouw van de eerste vier van zes F126-fregatten.