ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FT: Rheinmetall wil 12 miljard voor overnemen fregatorder Damen

Economie
door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 17:58
anp060526144 1
DÜSSELDORF (ANP) - De fregatten die Duitsland bij het Nederlandse Damen heeft besteld worden mogelijk de helft duurder. De Duitse scheepsbouwer die het hoofdaannemerschap naar verwachting van het overvraagde Damen overneemt, vraagt volgens de Financial Times nog eens 12 miljard euro.
Duitsland wil de leiding over een van de grootste defensieprojecten uit de naoorlogse Duitse geschiedenis overdragen aan Duitse bedrijven. Het is ontevreden over de vertraging die de bouw van de fregatten in handen van Damen opliep. Scheepsbouwer NVL, die inmiddels deel uitmaakt van Rheinmetall, zou volgens Duitse media komende zomer hoofdaannemer worden. NVL zelf zei in maart al daarop te rekenen.
Rheinmetall heeft 12 miljard euro genoemd als prijs, meldt de FT. Dat komt volgens de Britse zakenkrant bovenop de 2 miljard die Damen en zijn onderaannemers in rekening brengen. Damen vroeg ooit 6 miljard euro voor de bouw van de eerste vier van zes F126-fregatten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-554733158

Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

117585092 m

We eten veel te weinig vezels, maar de oplossing is eenvoudig

ANP-504945544

Patricia Paay (77) stiller dan ooit: zorgen om gezondheid na valpartij en scheiding

anp 453372002 1

5 fouten die je moet vermijden bij gebruik van de airfryer

president-donald-trump-eind-juli-met-een-mondkapje-op-bij-een-rondleiding-door-het-innovatiecenter-van-fujifilm-in-morrisville-north-carolina

Trump houdt studie geheim die aantoont dat Covid-vaccins effectief en veilig zijn

anp 431352066

Veel mensen wassen rauwe kip voor het koken: Goed idee of niet?

Loading